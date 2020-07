Boeren ook in Brabant in actie tegen veevoerbeleid

Ook in Brabant zijn boeren actie aan het voeren omdat ze het niet eens zijn met met het veevoerbeleid van Schouten van Landbouw. Ze moeten van het kabinet het eiwitgehalte in het veevoer verlagen om zo de uitstoot van stikstof door de dieren te verminderen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.

Op de A50 bij Veghel rijden rond 21.25 uur boeren op de weg. Al meer dan vijftig tractoren hebben de toegangspoorten van Kuehne+Nagel aan de Kennedylaan in Veghel geblokkeerd. Een grote groep met boeren staat op straat. Er komen nog steeds tractoren aanrijden op het bedrijventerrein in Veghel.

In Middelbeers hebben boeren zich maandagavond rond 20.00 uur met ongeveer 25 tractoren verzameld op het plein aan de Doornboomstraat. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse. Het is nog onbekend of de boeren nog meer protestactie gaan houden.

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Boeren in protest in Middelbeers. © Bert Jansen

Aan de Amerweg in Geertruidenberg staan boeren bij de Amercentrale. Er zijn geen blokkades. Het is onduidelijk of de boeren nog gaan rijden.

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Protesterende boeren bij de Amercentrale in Geertruidenberg © Marcel van Dorst

Rond 17.30 uur stond er op de A2 zeven kilometer file, meldde de ANWB op Twitter. Drie kwartier later stond er al 12 kilometer tussen Beesd en Zaltbommel richting Den Bosch. De enkele tientallen tractoren reden met een slakkengangetje van 5 kilometer per uur over de snelweg.

De boeren lieten maandag weten overal in het land actie te voeren. Ze zijn sinds donderdag elke dag met de trekkers op pad.

Volledig scherm Protesterende boeren bij de Amercentrale in Geertruidenberg © Marcel van Dorst

Volledig scherm Boerenprotest in Veghel. © Sander van Gils

Volledig scherm Boeren in protest in Middelbeers. © Bert Jansen

Volledig scherm Boeren in protest in Middelbeers. © Bert Jansen