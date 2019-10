Boeren namen snelweg bij Willemstad op aanraden van politie: ‘Anders zou het chaos worden’

Tien jaar commissa­ris van de Koning: hoogte- en dieptepun­ten in de carrière van Wim van de Donk

1 oktober TILBURG - Wim van de Donk vervult vandaag precies tien jaar zijn functie als commissaris van de Koning. De geboren Veghelaar woont dan wel in Tilburg, hij gaf eerder te kennen dat Eindhoven zijn favoriete stad is. Een Brabander in hart en nieren.