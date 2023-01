Boer verwaarloost wéér zijn vee: 70 runderen in beslag genomen

WELL - Bij een boer in het Bommelerwaardse dorp Well is deze week de verwaarloosde veestapel weggehaald. En dat is niet de eerste keer. ‘Waarom mag deze man nog dieren houden?’

De betreffende boer is al langer in beeld bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Deze instantie ging afgelopen week weer in de stallen kijken en besloot na overleg met een dierenarts dat de 70 aanwezige koeien, stieren en kalveren daar meteen weggehaald moesten worden.

De beesten waren vermagerd, stonden in de natte drek en hadden geen droog voer. Ook vonden de inspecteurs twee dode runderen. De omgeving was bovendien onveilig: volop uitstekend hout en ijzer waaraan de dieren zich kunnen bezeren.

Al vele jaren

De NVWA spreekt om privacyredenen over een boer ‘in het midden van het land'. Onderzoek van het Brabants Dagblad wijst uit dat het om de Wellse veehouder gaat, die al vele jaren in beeld is vanwege slechte zorg voor zijn vee.

Quote Keer op keer blijkt dat hier de zaken niet in orde zijn. Dit soort mensen moet gewoon stoppen Karen Soeters , House of Animals

Van de gemeente Maasdriel kreeg hij al eens een dwangsom opgelegd omdat er rottend afval op zijn erf lag. In 2018 werd de boer in hoger beroep veroordeeld voor het verwaarlozen van runderen. Toen werd ook al gesproken over eerdere overtredingen. Hij kreeg een taakstraf en ging verder met boeren.

Tekst gaat verder onder de foto: ‘Als ik de foto’s zie, word ik daar heel boos van’

Volledig scherm De runderen worden ingeladen. © NVWA

Nu zijn er dus opnieuw problemen. De NVWA laat weten dat er al langere tijd extra aandacht is voor deze veehouder. ,,Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht. Dat gebeurt bij bedrijven die, ondanks herhaald opgelegde maatregelen, niet in staat zijn om de situatie te verbeteren.” Het bezoek van deze week vond plaats omdat bij een eerdere controle de situatie wederom niet in orde was, zo laat de instantie weten.

Gewoon stoppen

Voorvechter voor dierenwelzijn Karen Soeters van organisatie House of Animals kan er met haar verstand niet bij. ,,Waarom gaat de boel daar niet op slot? Keer op keer blijkt dat hier de zaken niet in orde zijn. Dit soort mensen moet gewoon stoppen.”

Als het aan Soeters ligt, mag de NVWA wel wat doortastender zijn. ,,Ze gaan iedere keer maar weer door met controleren. Als ik de foto’s van deze stal zie, word ik daar heel boos van. Als er verscherpt toezicht is, hoe kon het dan weer zo erg mis gaan?”

Een woordvoerster van de NVWA laat weten dat het nu niet meer de warenautoriteit is die beslist wat er moet gebeuren, maar de rechter. ,,Er wordt proces-verbaal opgemaakt. De dieren zijn nu op een adres waar ze de juiste zorg krijgen. De rechter besluit of ze nog terug gaan. Verder lopen er tegen het bedrijf bestuurs- en strafrechtelijke procedures.”

Eerdere veroordeling

Aan de eerdere veroordeling van deze veehouder was een proeftijd verbonden, maar die is inmiddels verstreken. Omdat de rechtbank bij de behandeling van een zaak altijd naar het verleden van een verdachte kijkt, zullen eerdere overtredingen en veroordelingen wel worden meegewogen.

Een woordvoerster van de gemeente Maasdriel laat desgewenst weten dat de gemeente in deze zaak nu geen partij is. ,,De NVWA heeft bij ons alleen melding gemaakt van het weghalen van het vee. Dat is gezien de omstandigheden fatsoenlijk verlopen en onze hulp was niet nodig.”



