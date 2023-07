Boekencollectie verdwijnt volgend jaar toch uit Aarle-Rixtel, ondanks poging voor jaar respijt

Met video Vrachtwa­gen vol witgoed vliegt al rijdend in brand in Hees­wijk-Din­ter

HEESWIJK-DINTER - Een kleine vrachtwagen is maandagochtend al rijdend in brand gevlogen in Heeswijk-Dinter. Drie eenheden van de brandweer rukten uit om het vuur te blussen, maar de vrachtwagen was niet meer te redden.