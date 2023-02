Boekelse wijk Boschberg krijgt na protest toch zijn zin: extra looppad en iets bredere wegen

Informatie­avond voor ouders over drugs en criminali­teit: ‘Signalen bij kinderen leren herkennen’

UDEN - Even op en neer naar Utrecht, kost hooguit een avondje om even iets weg te brengen, en hoppa: 1500 euro in het handje. Knappe puber die daar nee tegen zegt. Om ouders te leren hoe ze in de gaten kunnen houden of hun kinderen niet de wereld van drugs en criminaliteit in glijden, houdt de gemeente Maashorst een informatieavond.

