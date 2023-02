Boekel maakt zich op voor avondje rock- en popcovers tijdens Peelpop

Vanaf 18.00 uur openen de deuren van het festival en gaat het in de Rockarea er meteen stevig aan toe met een optreden van Rage Against the System, een tribute to Rage Against the Machine. De rockcoverband Boost, een bekende in de regio, neemt het daarna over met hun vertolking van echte rock klassiekers. Musest, is een van de bekendste vertolkers van de band Muse. Sinds 2007 speelt deze Nederlandse tributeband bijna het gehele live repertoire van Muse. Afsluiter in de rockarea is Present Danger, in 2007 gestart als Metallica tribute en sindsdien op veel festival in binnen- en buitenland gespeeld met als hoogtepunten een tour in de VS (Los Angeles en Las Vegas), Bospop en Graspop Metal Meeting Dessel.