Boekel en Uden tellen relatief de meeste coronabesmettingen in Brabant

Waar Breda en Tilburg in absolute aantallen de meeste coronapatiënten hebben, tellen Boekel en Uden relatief de meeste. Per 10.000 inwoners in Boekel zijn ruim dertien mensen besmet met het virus. In Uden komt dat aantal op ruim tien.

Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, afgezet tegen het aantal inwoners. In heel Brabant zijn per tienduizend inwoners ruim twee personen besmet. Boekel en Uden zitten ver boven dat gemiddelde. Eerder was het hoge aantal slachtoffers in Uden ook al opgevallen. Op de vraag waarom juist in deze regio zo vaak een besmetting wordt vastgesteld, kan ziekenhuis Bernhoven niet antwoorden. ,,Wij weten ook niet waarom", liet het ziekenhuis eerder al weten. Om het aantal vrije bedden op de intensive cares in Brabantse ziekenhuizen zo groot mogelijk te houden, worden coronapatiënten verdeeld. Zo heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis drie patiënten van het drukke ziekenhuis Bernhoven in Uden overgenomen. Maar de situatie is nog onder controle, al verandert het per uur.

Maandag maakte het RIVM bekend dat het aantal besmettingen in Brabant explosief is gestegen naar 554 gevallen. In 24 uur werden 108 patiënten positief getest op corona. Vermoedelijk ligt dat aantal nog hoger, omdat niet meer iedereen met klachten wordt getest. In heel Nederland werden 205 gevallen vastgesteld. Iets minder dan de helft komt uit Brabant.

In Uden kwamen er sinds zondag tien officiële besmettingen bij. Daarmee staat Uden op de derde plaats. In Tilburg en Breda kwamen er respectievelijk zestien en vijftien gevallen bij. Ook Meierijstad wordt in Brabant procentueel harder getroffen dan elders in Brabant. In Meierijstad werd het virus maandag bij acht nieuwe patiënten officieel vastgesteld. Van de 24 overledenen in Nederland komen er drie uit de gemeente Meierijstad.