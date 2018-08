BN DeStem TuinAwards: stem hier op je favoriete tuin

StemrondeETTEN-LEUR - Inmiddels zijn alle genomineerden voor de BN DeStem TuinAwards aan bod gekomen op de site en in de krant. Vanaf nu kun je stemmen op je favoriete tuin. Tot en met vrijdag 7 september is de online stembus geopend.

De acht genomineerde tuinen zijn de afgelopen maanden bezocht door de jury. Voor het eerst mag u als lezer dit jaar mee bepalen wie de BN DeStem TuinAwards uitgereikt krijgen. Er zijn twee categorieën: stadstuinen en landschapstuinen. In beide categorieën zijn vier tuinen genomineerd.

Hieronder kunt u stemmen. Onder de stemmodule vindt u de verhalen en video's over de 8 tuinen.

Stadstuinen en landschapstuinen

Bij de stadstuinen dingen mee: Corrie Zijlmans uit Roosendaal, Florian en Brenda van Roekel uit Breda, Lilianne van Genk-de Graaff uit Etten-Leur en Wil Bongers en Marion Pach uit Breda. Bij de landschapstuinen zijn de genomineerden: Marjo en Anneke van der Laan uit Oudemolen, John en Angela Kustermans uit Wernhout, Jan en Carien van Wezel uit Wouwse Plantage en Kees en Adje Bol uit Oud Gastel.

Tuinieren

De wedstrijd is een initiatief van deze krant en Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda, die natuurlijk tuinieren stimuleert. De vereniging hoopt met deze wedstrijd tuineigenaren te inspireren tot bevordering van de biodiversiteit ten behoeve van de flora en fauna. De prijsuitreiking van de BN DeStem TuinAwards is zondag 16 september.

Hieronder de 8 tuinen in willekeurige volgorde.

Genomineerden Stadstuinen

1) De natuurlijke stadstuin van Wil Bongers en Marion Pach in Breda. ‘Natuurvriendelijk is het uitgangspunt, maar je moet ook niet té streng zijn”, vindt Marion Pach (61) uit Breda. Samen met haar man Wil Bongers (62) legde ze vijftien jaar geleden naar eigen ontwerp een ecologische stadstuin aan. Ook de voortuin heeft voornamelijk natuurlijke beplanting, al staan er ook wat stokrozen en een appelboompje. ,,Onze tuin is niet arbeidsintensief. Van tegels wordt gezegd dat het onderhoudsvrij is, maar dit is veel gemakkelijker. Wij waren al met natuurlijk tuinieren bezig toen er nog weinig belangstelling voor was.” Lees hier het hele artikel.

2) De stadstuin van Corrie Zijlmans (69) in Roosendaal. Zodra het weer het toelaat is Corrie buiten te vinden. ,,In de zomer ben ik altijd buiten, ik kom alleen binnen om de boel af en toe schoon te maken." In de tuin van zo'n 14 bij 14 meter oppervlakte kan ze een rondje lopen zoals ze graag wil en altijd in het groen zitten. Lees hier het hele artikel.

3) De stadstuin van Lilianne van Genk-de Graaf (55) in Etten-Leur. ,,Ik probeer het maximale uit een kleine tuin te halen", vertelt Lilianne. Al meet de tuin in Etten-Leur maar 8 bij 6 meter, toch is er een hoop te zien. De indeling is strak, de beplanting natuurlijk. De gevarieerde tuin heeft bijna het hele jaar kleur. ,,Van maart tot november bloeit er altijd wel iets", vertelt Lilianne. Lees hier het hele artikel.

4) De stadstuin Florian (38) en Brenda (30) van Roekel in Breda. Het ijzeren toegangspoortje aan de drukke Haagweg verraadt in niets de aanwezigheid van de oase die erachter ligt. Via een smal pad kom je bij het perceel waar Florian en Brenda met hun eenjarige zoontje wonen. Eenmaal in de tuin merk je niets van de stadsdrukte. ,,Het is het ultieme compromis tussen in de stad en op het platteland wonen", vertelt Brenda enthousiast. Lees hier het hele artikel.

Genomineerde landschapstuinen

1) De landschapstuin van Jan (56) en Carien (53) van Wezel in Wouwse Plantage. ‘In het begin, als alle planten jong zijn, kost het onderhoud van een tuin veel tijd. Maar nu alles volgroeid is, valt dat echt mee”, vertelt Jan. Hij en zijn vrouw Carien brengen graag tijd door in hun ruime tuin van bijna 3.000 vierkante meter. In de avond lopen ze geregeld een rondje over hun eigen domein. Wie niet beter weet, zou denken dat er een kinderboerderij is. Vanaf de straatkant kun je zo de tuin in kijken en heb je zicht op het gazon, de geitenweide en het bos. Lees hier het hele artikel.

2) De landschapstuin in Oudemolen van Marjo (70) en Anneke (68) van der Laan. 'Hier hingen vorig jaar bananen in de boom. Dat is wel bijzonder, hoor." Marjo en Anneke hebben al jaren een bananenplant in de tuin staan, maar die stierf in de winter af. De laatste jaren bleven de scheuten dankzij de milde winters staan, waarop bloesem en uiteindelijk vruchten volgden. Afgelopen winter heeft de plant door de strenge vorst de geest gegeven. ,,Maar kijk, er komen toch weer nieuwe scheuten op", wijst Anneke. Zij gaat over de beplanting, vertelt haar man Marjo. Hijzelf doet vooral het zwaardere werk, de uitvoering van de plannen. Lees hier het artikel.

3) De landschapstuin van John en Angela Kustermans uit Wernhout. 'Er zijn heel veel kersen dit jaar, zelfs voor de vogels wordt het te veel, ze kunnen ze niet meer op. Nu blijven er onder de boom liggen; ik maak er jam en taarten van", vertelt Angela. In de boomgaard naast het huis staan verschillende hoogstamfruitbomen, naast kersen groeien er appels, pruimen en peren. In een enorme buitenren ernaast scharrelen kippen tussen de bloeiende hortensia's. De tuin bestaat uit verschillende delen. Lees hier het hele artikel.