BN DeStem kieswijzer: niet de partijen maar u bepaalt waar het over gaat

Nu bent u aan zet. Want om welke thema’s die wij aandragen, moet het volgens u gaan? U selecteert uit de lijst voor uw gemeente de voor u belangrijkste twintig stellingen. Wij leggen deze voor aan de partijen die staan te trappelen om vanaf maart aan de slag te gaan. De aankomende politici moeten kiezen: zijn ze voor of tegen de nieuwe rondweg? Moet de voetbalclub wel of niet verhuizen?



Onze redactie verzamelt de antwoorden en een toelichting hierop. Deze verzamelen we in de BN DeStem Kieswijzer, die we eind februari lanceren. Hiermee kunt u vervolgens zelf bepalen welke partij het beste bij u past. Op basis van de thema’s die de inwoners van de verschillende gemeentes in West-Brabant, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen zelf het belangrijkste vinden.