Blote billen op de bar en in een soeppan: kroegbazen Stratumseind maken naaktkalender

'Nagellak' Tijn helpt drie jaar na zijn dood zieke kinderen: robotarm aange­schaft door zijn actie

11:13 BREDA/HAPERT - Het geld dat de in 2017 overleden Tijn met zijn nagellakactie heeft opgehaald, heeft een passende bestemming gekregen. Er is een robot-arm voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht aangeschaft, die kan helpen bij kinderen met een tumor in de hersenstam. Het kan een uitkomst bieden voor de jaarlijks gemiddeld tien kinderen bij wie deze ziekte wordt aangetroffen.