Bloemencorso omarmt theater en bedrijfsborrels, ploetert in de hitte en strijdt tegen dahliavandalisme

Voormalig sterrenres­tau­rant Oonivoo in Uden sluit de deuren: ‘Afscheid doet pijn’

UDEN - Voormalig sterrenrestaurant Oonivoo in Uden sluit op 1 januari 2024 de deuren. De horecazaak aan de Markt kreeg in 2018 een Michelinster, maar moest die vorig jaar weer afstaan. Nu is het tijd voor een nieuwe fase, zo schrijft het team achter het restaurant in een bericht op Facebook.