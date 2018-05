Blikseminslag en overgestroomde wegen, onweer zorgde vooral voor overlast in Zuidoost-Brabant

Vooral in Zuidoost-Brabant was er veel wateroverlast. Onder andere in het gemeentehuis van Oischot en parkeergarage De Loop, het Vennenbos in Hapert en een huisartsenpraktijk in Oirschot. Maar ook in Rosmalen en Vught was er overlast van water en hagel.



Bij restaurant 'Het Wapen van Rosmalen' moest de kelder leeggepompt worden door de brandweer toen deze volledig onder water was gelopen na de hevige regenval.