Blijft frietkeet van New Kids sloopkogel bespaard? Transporteur en stichting willen snackbar redden

Nagel kan een beroep doen op de technische dienst van de Zonnewende. Ook is er met Van Riel Forklifts uit Tilburg een transportbedrijf dat de keet voor niets wil vervoeren.



Van Riel meldde zich net als Nagel bij Christian Pfeiffer van de Amsterdamse Erfgoedvereniging Heemschut. Pfeiffer maakt zich hard voor behoud van ’t Pleintje, dat moet wijken voor nieuwbouw.



Vergunning

Komt de snackkeet bij de Zonnewende dan is die wel alleen voor gasten van de groepsaccommodatie. ,,Het is een besloten terrein. Ik verwacht niet dat we van de gemeente een vergunning krijgen om het verder open te stellen.’’



Volgens Nagel speelt het mee dat de Zonnewende zich zo ook beter kan profileren op de Duitse markt, waar New Kids immens populair is. ,,Het aantal Duitse gasten is al toegenomen door New Kids.’’