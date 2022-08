Blije boer Bart laat zien hoe het ook kan: duurzaam bezig zijn én goed boeren

De voor fanatieke wielren­ners heilige ‘Stra­va-koms’ in gevaar door Vuelta: ‘Ik zal wel even balen’

De Vuelta door je eigen provincie. Voor wielerliefhebbers is dit natuurlijk prachtig. Maar een enkele fietsfanaat zal ook een nadeel zien in een jakkerend profpeloton door Brabant. De kans zit er flink in dat hun lokale persoonlijke records de vernieling in worden gereden.

18 augustus