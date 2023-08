Blijdschap om tik op de vingers over komst 400 arbeidsmigranten naar Vrilkhoven, maar wat nu?

In memoriam Theo Meijer, kamerlid en voorzitter enquêtecom­mis­sie Bijlmer­ramp, en Udenaar, overleden

UDEN - Politicus Theo Meijer is overleden. Hij zat van 1996 tot 2003 voor het CDA in de Tweede Kamer en werd vooral bekend als voorzitter van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp. Hij overleed dit weekend plotseling in zijn woonplaats Uden.