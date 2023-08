Blijdschap om tik op de vingers over komst 400 arbeidsmigranten, maar wat nu?

Dewi (39) houdt In­dië-herdenking in Breda levend voor volgende generaties: ‘Onderschat onze trauma’s niet’

BREDA - Om de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Indië levend te houden, moet de nieuwe generatie opstaan. Dat vindt Dewi van Hoek, die als 39-jarige zelf het voorbeeld geeft: ze is voorzitter bij de herdenking in Breda. ,,Jongeren vinden hier antwoorden op veel van hun vragen.”