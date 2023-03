Blauw Geel'38 ziet titelkansen definitief in rook opgaan: ‘Dodelijk natuurlijk’

Dorpsraad Moergestel breekt lans voor fietsers in de School­straat: ‘Het is daar nu recht van de sterk­ste’

MOERGESTEL - Fietsers voelen zich onveilig in de Schoolstraat. Dat stelt de Dorpsraad Moergestel in een brief aan de gemeente Oisterwijk. 'Het is daar het recht van de sterkste. Tegemoetkomende auto’s wachten zelden op naderende fietsen'.