Black Friday ‘drukker’ dan ooit

BREDA/ROOSENDAAL - Het is Amerikaans en het wordt steeds populairder, maar het is lang niet zo eng als Halloween. Ra, ra… wat is het? Mensen die op de kleintjes letten, weten nu onmiddellijk het antwoord: Black Friday.

Komende vrijdag is het weer zover. Voor het derde jaar op rij doen Nederlandse winkeliers wat hun Amerikaanse collega’s al van oudsher doen. Ze gooien hun prijzen massaal omlaag als startschot voor de feestdagenperiode. In de Verenigde Staten volgt Black Friday traditioneel op Thanksgiving Day en is het vrije dag. Talloze koopzieke Amerikanen trekken dan bij voorkeur naar de grote malls om hun grote auto’s vol te tassen met alles wat maar een beetje past en voordelig geprijsd is.

Populairder

Zulke beelden blijven Nederland vooralsnog gespaard, maar wat niet is kan zomaar komen. Black Friday wordt ook in Nederland steeds populairder. Zoals praktisch alles wat uit Amerika komt overwaaien. Deden we dertig jaar geleden aan Valentijnsdag? Amper. Halloween (Allerheiligendag)? Tot tien jaar geleden beleefden wij het in Nederland maar heel mondjesmaat, maar tegenwoordig is op het oppassen geblazen.

Retaildeskundige Paul Moens: “Het is een commercieel ding. We zoeken naar een excuus om veel geld uit te geven. Het gaat economisch goed en de mensen hebben weer veel geld op zak. En Nederlanders houden nu eenmaal van aanbiedingen. Al is het nog lang geen Amerika. Amerikanen gaan op dit soort dagen helemaal los.”

China

Volgens Moens zijn dergelijke dagen niet tegen te houden. “Komt het niet uit Amerika dan komt het tegenwoordig wel uit China. Kijk maar naar Single’s Day. Het moet niet uit de hand lopen. Straks is iedere dag een feestdag. Je moet oppassen dat het geen overkill wordt.”

Het zijn in de praktijk vooral de grote winkelketens die populair zijn op Black Friday. Zaken als Media Markt en Ikea hebben veel te winnen op zulke dagen. Maar erg openhartig over de winsten die geboekt worden zijn ze niet.

De vraag is of de winsten in Nederland wel zo enorm zijn als in Amerika. Daar is de vrijdag na Thanksgiving Day een vaste vrije dag. “In Nederland is het een gewone vrijdag hoor”, zegt Arend van Maaren van de Bredase muziekhandel Velvet. “Dit is alweer de derde keer en je merkt duidelijk dat het nog moet groeien.”

U2

Toch doet de winkel wel mee aan Black Friday. Van Maaren: “Er zijn op die dag speciale releases. Zo brengt U2 een speciale Black Friday maxisingle uit. En ook van Queen verschijnt er een maxisingle. Daarnaast bieden we dvd’s van tvseries als Games of Thrones aan voor de halve prijs. Maar een live optreden hebben we voor deze gelegenheid niet ingepland.”

In Roosendaal doet winkelcentrum De Roselaar en masse mee. Op de website van het centrum worden kortingen tot 80 procent beloofd. Zo’n beetje alle winkels doen mee. In Engeland worden al langer vraagtekens gezet bij de hoge kortingen die winkels beloven aan de klanten. Vooral bij online aankopen blijkt dat dit nogal eens teleurstellend uitpakt. Maar Paul Moens maakt zich daar weinig zorgen om. “De ondernemers zouden wel gek zijn om de kortingen niet waar te maken. Dat krijgen ze dan echt terug. Nee, voor hen betekent Black Friday uiteindelijk een topomzet. Wist je dat ze dit jaar 7 tot 10 procent meer omzet verwachten de komende feestperiode? Black Friday is weer een extra stimulans.”