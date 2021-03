Bjorn uit Boekel wordt bijna 19, dat is boven verwachting; ‘Ik weet dat ik redelijk aan het einde van mijn leven ben’

BOEKEL - Toen Bjorn Nabuurs uit Boekel 2 jaar was, werd geconstateerd dat hij de ziekte Progeria heeft. Destijds werd verwacht dat hij niet ouder dan 13 zou worden. Ondertussen wordt Bjorn alweer bijna 19. En hij is nog lang niet klaar met het leven.

Progeria is een zeldzame, aangeboren ziekte waarbij je lichaam in een razend tempo ouder wordt. De ziekte wordt gekenmerkt door een flinke groeiachterstand, weinig haar, grote ogen, een dunne neus, een kleine mond, artrose op jonge leeftijd en een hoge kans op hart- en vaatafwijkingen met een gemiddelde levensverwachting van 13 jaar. Een leven zonder Progeria is voor Nabuurs ondenkbaar: ,,Ik ben ermee geboren, dus ik weet niet anders dan dat ik Progeria heb. Sindsdien weten we ook dat ik nooit beter zal worden. Daarom zoek je een manier om met de ziekte om te gaan. En dat gaat mij redelijk goed af.’’

Quote De afgelopen jaren heb ik ook al van zeker twintig vrienden afscheid moeten nemen Bjorn Nabuurs

Toen de diagnose werd vastgesteld was hij slechts 2 jaar. Zijn levensverwachting was toen 13 jaar. Maar daar pint Nabuurs, die over een paar weken de 19 aantikt, zich niet zo op vast: ,,Het zegt niet veel. De levensverwachting is maar een gemiddelde. De één krijgt meer tijd dan de ander. Ik ken twintig jongeren uit Europa die Progeria hebben. Zes van hen zijn ouder dan ik. Maar de afgelopen jaren heb ik ook al van zeker twintig vrienden afscheid moeten nemen. Met sommigen had ik veel contact. Daar was ik dus heel erg verdrietig om.’’

De afgelopen jaren kreeg Nabuurs veel voor zijn kiezen. Tot eind 2018 ging hij naar het Commanderij College in Gemert, maar hier moest hij noodgedwongen mee stoppen: ,,Ik kon bijna niet meer lopen en had te veel lichamelijke problemen. Ook lag ik vaak met een longontsteking in het ziekenhuis. Daarom moest ik wel stoppen. Dat vond ik erg jammer. Ik ging altijd graag naar school.’’

Herseninfarct

In december 2019 lag Nabuurs heel kritiek na een spoedoperatie aan zijn darm. Een maand later, in januari 2020, kreeg hij daarbovenop nog een herseninfarct. Sindsdien kan hij niet meer lopen, heeft hij dag en nacht hulp nodig en maakt hij 24/7 gebruik van extra zuurstof.

Quote Eigenlijk heb ik weinig te klagen Bjorn Nabuurs

Toch is hij altijd positief gebleven: ,,Ik ben allang over de gemiddelde levensverwachting heen. Eigenlijk heb ik weinig te klagen. Daarom probeer ik er het beste van te maken. Het liefst zou ik willen dat er vaker vrienden langskwamen, maar door corona is dat nu moeilijker. Ik onderhoud nu veel contacten online. Het huis uit gaan lukt door mijn conditie niet meer. Ik slaap in de huiskamer en verder zit ik op de bank. ’s Nachts ben ik vaak wakker. Dan kijk in Netflix, YouTube of speel ik op de Playstation. Toch hoop ik nog een lange tijd te leven. Maar op een toekomst hopen kan ik niet echt. Ik weet dat ik redelijk aan het einde van mijn leven ben.’’