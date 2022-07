Bizarre kattenmoord schokt eigenaar: kat Luka blijkt te zijn neergeschoten

met video Steeds vaker vergissen daders zich in het doelwit: ‘Dit zijn labiele jongens die het voor een paar centen doen’

In Oss vlogen de kogels afgelopen week in het rond. In Den Bosch werd een complete gevel opgeblazen. Steeds vaker grijpen criminelen naar gewelddadige intimidatie als wapen. En steeds vaker vergissen ze zich in het doelwit. Hoe kan dat? ,,Verdachten zijn jonger, roekelozer en impulsiever.”

