‘Bizar om anno 2023 nog te investeren in olie en gas’: Extinction Rebellion voert actie bij ING-kantoor in Eindhoven

Wie deed er in 1966 ‘bommetjes’ in zwembad de Kemmer in Oirschot?

OIRSCHOT - Zwembad De Kemmer in Oirschot, een foto gemaakt op een mooie zomerdag waarschijnlijk in 1966. Zijn er lezers die nog mensen herkennen op de foto? En wie heeft er nog een leuk verhaal over een anekdote over het zwembad? Alle reacties zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl