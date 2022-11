Bisschop De Korte is bezorgd over kwetsbare kerk, maar blijft hoopvol: ‘Geloof is moeilijk meetbaar’

Wensly Francisco verwerkt trauma’s met roman over zijn leven in Tilburgse achter­stands­wijk

TILBURG - Wensly Francisco (Curaçao, 1980) trekt als zevenjarige met zijn moeder naar Nederland. In een Tilburgse achterstandswijk droomt hij te midden van armoede, geweld en criminaliteit van succes als rapper of filmmaker. Nu is hij programma- en documentairemaker. Over hoe hij brak met zijn leven als straatschoffie schreef hij de autobiografische roman ‘Rust’.

