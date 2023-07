Binnenkort staat raadslid Martijn (30) op straat: ‘Zo lastig is het dus een woning te vinden’

Hans Kersten­stich­ting heeft meer geld nodig voor het leggen van Stolper­stei­ne in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Hans Kerstenstichting is begin dit jaar opgericht om Stolpersteine te leggen in Bergen op Zoom voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er is al heel wat werk verricht, maar voor het leggen van de herinneringsstenen heeft de stichting nog geld nodig.