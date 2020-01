Binnenkijken bij waterproductiebedrijf Seppe: ‘Ik snap dat dure fleswater in restaurants echt niet’

De dag dat de stroom uitviel en honderden varkens van Peter van der Linden stierven: ‘Ik denk er nog iedere dag aan’

7 januari MAARHEEZE- In de nacht van 23 op 24 juli 2019 viel de stroom in een van de varkensstallen uit. De ellende die Peter van der Linden (60) in de stal aantrof schiet hem nog dagelijks door het hoofd.