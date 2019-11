Binnenkijken bij je overgrootouders, je rijke overgrootouders

Je ziet ze zo nog liggen, honderd jaar geleden ..." Fotograaf Marc Bolsius keek met dat sentiment door zijn lens in de slaapkamer in het Mastboomhuis in Oud Gastel. Voor De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant bezocht hij nog circa zeventig plekken, maar in vrijwel geen enkele andere ruimte kreeg hij zo'n zelfde gevoel écht even terug in de tijd te zijn.