Binnenkijken bij Brabantse villa van elf miljoen euro met ‘hoog James Bond-gehalte’

Nieuwsover­zicht | Enorme schade door brand in Werkendam - Bol.com maakt per ongeluk tonnen over naar oplichters

2 mei Bij een bedrijf en twee appartementen aan de Beatrixhaven in Werkendam heeft zondag een grote brand gewoed. Twee slachtoffers kwamen daarbij om het leven, mogelijk is er ook een derde slachtoffer gevallen. Ajax is na een zege op FC Emmen landskampioen geworden. Bij de Johan Cruijff ArenA en in het centrum van de hoofdstad barstte een groot feest los. En Bol.com is in een nepmail vol spelfouten getrapt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.