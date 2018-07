Bill Gates of Bruce Springsteen naar Eindhoven? 'Ik geef geen reactie op namen'

EINDHOVEN - Nieuws over de verkoop van landgoed De Wielewaal is niet eerder te verwachten dan in oktober. Een geïnteresseerde koper heeft uitstel gevraagd tot in de herfst. Dat zegt eigenaar Marc Brouwers van het landgoed van voorheen Frits Philips.

In totaal zijn er 'enkele nationale en internationale partijen' geïnteresseerd in het 142 hectare grote gebied met het gelijknamige landhuis aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. Maar Brouwers benadrukt dat hij géén namen noemt van potentiële kopers.

Dat heeft hij naar eigen zeggen óók niet gedaan tegenover het blad Quote. Dat meldde in de zomereditie dat de Oisterwijkse ondernemer rockster Bruce Springsteen en Microsoft-oprichter Bill Gates heeft genoemd als geïnteresseerde partijen. Brouwers ontkent dat. ,,Zij hebben mij die namen voorgelegd, ik heb alleen gezegd dat ik geen reactie geef op namen. Daaruit heeft Quote geconcludeerd dat het dan wel zal kloppen."

Volledig scherm Het landhuis op landgoed De Wielewaal in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Brouwers wil alleen kwijt dat hij al 'heel wat' gesprekken heeft gevoerd met serieuze gegadigden. Die komen binnen via de makelaar, die ze screent, om de serieuze partijen er uit te halen. ,,Want we krijgen natuurlijk ook veel mensen die alleen maar even binnen willen kijken. Laatst was er ook iemand met een WW-uitkering die een bod wilde doen en op bezoek wilde komen."

Volledig scherm Marc Brouwers verdiende het geld waarmee hij landgoed De Wielewaal in Eindhoven kocht met de sokkenverkoop. © Kees Martens

Daarna volgen er enkele gesprekken. Brouwers zelf komt pas bij het derde of vierde gesprek in beeld. ,,Maar ik wil zelf zeker het gesprek aangaan, want ik wil graag weten wat de intenties van een partij zijn. Als iemand er vijf voetbalvelden van wil maken, of er alleen maar paardenbakken wil aanleggen dan is de kans klein dat de verkoop doorgaat. Ik zoek een nieuwe eigenaar met respect voor het landgoed." Dat zei hij vorig jaar en begin dit jaar ook al. Toen leek verkoop dichtbij. Is het nu dan zo dat hij De Wielewaal nog eens in de etalage wilde zetten? ,,Nee, hoor, over aandacht heb ik niet te klagen. Quote wilde ons in de zomereditie hebben, dat leek me wel leuk. Maar zo'n verkoop gaat nu eenmaal niet in één dag, dat kost tijd."

Ook over de vraagprijs wil Brouwers zoals gebruikelijk niks kwijt. In Quote werd een bedrag van méér dan 30 miljoen genoemd. Dat klopt niet, aldus de eigenaar. Eerder is ruim 20 miljoen genoemd, maar ook daar zegt hij niks over.

Wie toch nog rond wil kijken op het landgoed, kan nog reserveren voor het diner-event De Wielewaal Invites. Van 30 augustus tot 23 september worden er lunches en diners verzorgd in een paviljoen op het grasveld voor het vroegere landhuis van mijnheer Frits.