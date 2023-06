Biljartmarathon Vught levert 7750 euro op voor Stichting Hartekind

indebuurt.nl Streetar­tist Laser 3.14 laat poëzie in Den Bosch achter: 'Den Bosch is een onwaar­schijn­lijk mooie stad

De hele maand juni vind je een expositie van streetart kunstenaars Frank Willems, Streetart Frankey en Laser 3.14 in de Vughterstraat. Laser 3.14 heeft op verschillende plekken in de Bossche binnenstad poëzie achtergelaten. Laser 3.14: “Ik hou van het ‘here today, gone tomorrow‘ effect van houten panelen.”