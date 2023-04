Bijzondere luchtballon boven Eindhoven en Veldhoven trekt veel bekijks

Koopjesja­gers slaan een dag eerder al hun slag op de Bergse vrijmarkt

BERGEN OP ZOOM - Verbazingwekkend, vindt Anita Nelen, die woensdagavond in de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom haar spulletjes staat te verkopen. ,,Al die mensen! We kwamen hier om 14.30 uur vanmiddag en toen was het al heel druk in de stad.”