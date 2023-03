Bijzonder concert Coro d’Oro en de Rimboband

Inspec­teurs nemen 23 kostbare Maine Coo­n-kat­ten in bewaring: ‘Leefden in eigen uitwerpse­len’

CRANENDONCK – Bij een controle in een vervuilde woning in de gemeente Cranendonck zijn 23 verwaarloosde Maine Coons aangetroffen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Inspecteurs hebben de katten uit het huis gehaald en in bewaring genomen.