Bijna vijftig gedumpte drugsvaten gevonden in Belgisch bosgebied, vlak over de grens bij Budel

Udense kersenmas­cot­te Peerke Verschiet komt tot leven in nieuw luisterver­haal

UDEN - Er was al een beeldje en een flathoge muurschildering van Peerke Verschiet maar op 2 juli komt de Udense vogelverschrikker echt tot leven. Vanaf die dag is een speciaal voor kinderen geschreven verhaal over deze mascotte van kersdendorp Uden te beluisteren via kanalen als Spotify en Apple.