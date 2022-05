Bijna een half miljoen euro aan faunaschade uitgekeerd aan boeren in Brabant

Toon (1,18 meter) is nu een grootheid in Oploo: ‘Hij was zo boos dat hij met poep de kerk besmeurde’

Je kunt gerust zeggen dat Toon van Els een grootheid is in Oploo. Qua bekendheid dan. Niet vanwege zijn lengte. Toon - Tôntje - is een dwerg. Was een dwerg. Hij is al even dood. Er verschijnt nu een biografie.

9 mei