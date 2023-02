Bijna duizend mensen aan de wandel voor Nomi in Schaijk; opbrengst 7000 euro

Toeristentreintje

,,We waren zaterdag even bang dat we de toestroom niet aan zouden kunnen", vertelt Kuijpers. ,,Het parkeerterrein bij de Boshut stond al snel vol en ook op de camping en bij IBN was op zeker moment geen plaats meer. We moesten uitwijken naar de Rijksweg. Maar van daaraf is het al een aardig eind lopen naar het startpunt. Gelukkig bood de Maasmeanders aan om hun toeristentreintje in te zetten voor het vervoer van wandelaars tussen de Rijksweg en de Boshut. Hartverwarmend hoeveel mensen zich belangeloos hebben ingezet. Het was een schitterende dag, waar Nomi zelf ook vele uren van heeft kunnen genieten.”