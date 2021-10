Bijna blinde vader loopt tegen muur aan bij jeugdbescherming, strafrechtadvocaat Schouten staat hem bij: ‘Geen inzicht in eigen wangedrag’

Nieuwsover­zicht | Kabinet overlegt over coronamaat­re­ge­len - Zelfdo­dings­poe­der aan zeker 33 personen verkocht

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is opgelopen tot 200. Nederland stevent af op risiconiveau ‘ernstig', gemeten naar het aantal ziekenhuisopnames. In de verpleegzorg in Brabant blijft het spannend, ook daar stijgt het aantal besmettingen. Het kabinet overlegt deze dagen koortsachtig over een set ingrijpen om het tij te keren. En Eindhovenaar Alex S. heeft zelfdodingspoeder aan minimaal 33 personen verkocht die inmiddels zijn overleden. Bij vijftien personen staat vast dat het door Middel-X komt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

27 oktober