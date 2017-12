Bijna alle West-Brabantse scholen dicht tijdens staking

Doorbetalen

Drie schoolbesturen hebben besloten hun leerkrachten wel door te betalen. Een daarvan is de Borgesius Stichting in Oudenbosch, met vijftien scholen en circa 300 leerkrachten. ,,Daarmee laten we zien dat we de actie ondersteunen'', zegt bestuurder Robert-Jan Koevoets, die ook spreekt over een 'hele hoge stakingsbereidheid' onder de leerkrachten. ,,We hebben geïnventariseerd of er scholen waren die open wilden blijven. Maar toen we zagen hoe hoog de stakingsbereidheid was, hebben we als bestuur besloten om de scholen te sluiten. Je kunt de leerkrachten die niet staken niet belasten met het onderwijs van een hele grote groep kinderen.''