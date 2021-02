Bijna alle Brabantse GGD teststraten en vaccinatielocaties zijn open tijdens winterweer

Open tijdens code oranje

Teststraten en vaccinatielocaties in regio Hart voor Brabant, Zuidoost-Brabant en West-Brabant zijn dus open. Alleen de coronatestlocatie in de City Parkeergarage in Helmond blijft in verband met het winterweer nog tot en met donderdag 11 februari gesloten.

In verband met het winterse weer is openbaar vervoer maar beperkt mogelijk. De NS, Prorail en het Brabants busvervoer kunnen nog geen duidelijkheid geven over welk vervoer er wel en niet mogelijk is. ‘Op dit moment is er nog geen zekerheid over het aantal treinen, de trajecten en de frequentie. We adviseren je om je reis uit te stellen’, is te lezen op 9292.nl.