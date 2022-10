Bijna 50.000 euro voor familie van omgekomen Hebe: waarom zijn dit soort acties zo succesvol?

VUGHT - Met 48.917 euro op de teller is zondag de inzamelingsactie voor de familie van Hebe afgesloten. Het is niet de eerste actie na een hartverscheurende gebeurtenis. Waarom geven we toch zo massaal? Is dat om persoonlijk leed te verzachten?

Nog geen 24 uur na de aftrap besloten de initiatiefnemers de actie voor de familie van Hebe te stoppen, het 10-jarige meisje dat woensdag met haar begeleidster levenloos werd gevonden. „Jullie hebben binnen een dag bijna 50.000 euro gedoneerd. Daarmee sluiten we onze actie”, zeiden ze eerder.

Ruim 3000 donateurs zorgden ervoor dat al binnen 20 uur bijna 49.000 euro werd ingezameld.

Zwaargewond en in coma

Ook bij eerdere (fatale) ongelukken en andere verdrietige gebeurtenissen werden inzamelingsacties opgestart. Zo haalde de familie van Sonny Verweijmeren uit Geertruidenberg ruim 21.000 euro op, nadat hij zwaargewond raakte bij een ongeluk in Polen en in een coma belandde.

Ook werd er dik 70.000 euro gegeven voor een speciale kankerbehandeling in Mexico voor Kristie Schiffer uit Oirschot en bijna 20.000 euro voor een waardig afscheid van de vermoorde Marly Schapendonk uit Best. Voor de uitvaart van de in Frankrijk verdronken Fenna (9) uit Breda kwam razendsnel bijna 30.000 euro binnen. En voor een aangepaste woning in Mierlo-Hout voor Joost die een dwarslaesie opliep, werd zelfs via meerdere wegen 105.000 euro opgehaald.

Ons land een van de gulste gevers

Claire van Teunenbroek is onderzoeker op de Vrije Universiteit Amsterdam en is gespecialiseerd in crowdfunding. Zij zag eerder al een verandering van donatiegedrag. ,,De nieuwe generatie gevers (18-35 jaar) is kritisch: de vraag om alleen een gift is niet genoeg. Ze willen overtuigd zijn van het belang. De manier van werven past hierbij. Er wordt geld opgehaald voor een specifiek project in plaats van voor een algemeen doel.”

Volgens haar onderzoek worden ook hogere bedragen gedoneerd dan voorheen. Ons land is volgens Liberatori Finocchiaro een van de gulste gevers van Europa op GoFundMe. ,,Het gemiddelde maandbedrag aan donaties is sinds 2019 vertienvoudigd.”

Lees verder onder de foto: waarom geen actie voor ouders van Sanne?

Volledig scherm Hebe en Sanne kwamen na een noodlottig ongeval om het leven. © Twitter

Geen financiële zorgen

Het geld dat werd ingezameld voor de familie van Hebe is bedoeld voor een mooie begrafenis van Hebe en als steun voor haar familie. Haar ouders werken allebei als zzp’er. Volgens de initiatiefnemers van de actie zijn de ouders niet in staat om te werken op dit moment en is er dus ook geen inkomen. Met het geld hoeven zij zich voorlopig geen financiële zorgen te maken.

Familie van Sanne

De initiatiefnemers kregen zaterdag veel vragen waarom er geen geld wordt ingezameld voor de familie van Sanne, de begeleidster die woensdag samen met Hebe levenloos werd gevonden. ‘Wij zijn niet op de hoogte van de financiële situatie van de familie van Sanne. Wij vinden het ook niet gepast daar naar te vragen. Mocht de familie van Sanne zelf ook behoefte hebben aan een inzamelingsactie dan zullen wij deze uiteraard ondersteunen en delen’, aldus de initiatiefnemers.

Sanne en Hebe werden maandagmiddag voor het laatst gezien bij Hebes dagbesteding in Raamsdonksveer. Ze kwamen niet aan bij het huis van de ouders van Hebe in Vught. De politie startte een zoekactie en dinsdag sloten talloze vrijwilligers zich aan bij de zoektocht naar het tweetal. Hebe werd afgelopen woensdag samen met haar begeleidster Sanne gevonden in het water bij knooppunt Empel in Den Bosch.