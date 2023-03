Bij Zwaluw is de titeldroom zeker niet vervlogen: ‘Wij gaan die koppositie echt weer terugpakken’

Verdachte container­brand wordt uit woning langs Paleisring Tilburg gezet

TILBURG - De verdachte van brandstichting in een appartementencomplex aan de Paleisring in Tilburg, mag uit zijn huis worden gezet. Ondanks dat de rechter onvoldoende bewijs ziet voor opzet, heeft hij zich zo vaak dreigend opgesteld naar anderen dat de rechter in een kort geding stelt dat hij zijn huis uit moet.