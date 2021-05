Bij welk oorlogsmonument kun jij een virtueel bloemetje neerleggen? Bekijk het hier

Update Vrouw en kind bevrijd uit auto na botsing tegen boom in Siebenge­wald

30 april SIEBENGEWALD - In Siebengewald is vrijdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto klapte daar tegen een boom aan. Een vrouw raakte bekneld, ze is door hulpverleners uit het voertuig bevrijd. Er zat ook een kind in de auto.