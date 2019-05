Bij justitie drinken ze koffie verkeerd

Ultraklein moet het zijn geweest, het afluistermicrofoontje dat de politie in 2014 en 2015 had verstopt in het koffiezetapparaat van cateringbedrijf Party King in Best. De politie had aanwijzingen dat het bedrijfje een ontmoetingsplaats was voor Brabantse drugscriminelen en wilde weten wat daarbinnen allemaal werd bekokstoofd. Hulde voor de politieman die begreep dat je zo’n microfoontje in het koffiezetapparaat moet stoppen.

In vrijwel iedere Nederlandse organisatie, crimineel of niet, is de plek waar de koffie geschonken wordt, het kloppend hart. Wie de temperatuur van een bedrijf wil meten, heeft meer aan een uurtje bij de koffie-automaat dan aan een hele dag in de kamer van de directeur.

Het zijn eenvoudige wijsheden, de Nobelprijs sleep je er zeker niet mee in de wacht. Des te zorgelijker dat Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, ze nog niet kent. „Ik hou me nooit bezig met de gesprekken bij de koffieautomaten. Als collega’s gaan kletsen of roddelen loop ik altijd weg”, zei Van der Burg vorige week nadat de commissie-Fokkens had vastgesteld dat er in de top van het OM een gebrek is aan ‘ethisch leiderschap’.

Magistratelijk gekonkelfoes

Bij de koffieautomaten van de verschillende paleizen van justitie werd al jaren schande gesproken van de heimelijke liefdesrelatie tussen de hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Maar de top van het Openbaar Ministerie stopte de heikele kwestie liever in de doofpot. NRC-journalist Marcel Haenen, die in anonieme brieven getipt was over het magistratelijke gekonkelfoes, werd jarenlang voorgelogen. Pas toen Haenen in mei 2018 toch voldoende bewijs had gevonden om te schrijven over het verlammende effect dat de liefdesaffaire had op de verhoudingen in de top van het OM, belandde de vuile was toch nog op straat.

Nu ook de commissie-Fokkens gesproken heeft, staat het Openbaar Ministerie te kijk als een organisatie waar de hotshots elkaar de hand boven het hoofd houden en verontruste geluiden van de werkvloer rap onder het tapijt vegen. Commissievoorzitter Fokkens sprak met huilende medewerkers van justitie, die machteloos moesten toezien hoe hun organisatie in opspraak raakte.

Verziekte werksfeer in Breda

Zulke emotionele taferelen speelden zich eind vorig jaar ook al af op het parket in Breda. In oktober stapte daar de complete top van het OM Zeeland/West-Brabant op, nadat duidelijk was geworden dat er onder leiding van hoofdofficier Charles van der Voort een ‘verziekte werksfeer’ was ontstaan. Een waarnemend hoofdofficier probeert nu de scherven aan elkaar te lijmen, wat ongetwijfeld zal leiden tot een verhoogde koffie-afname in Breda.

Gerrit van der Burg, de man die wegloopt als er geroddeld wordt bij de koffieautomaat, moet het justitiële blazoen weer oppoetsen. Hij heeft een onkreukbaar imago, maar maakt wel deel uit van de -sterk Brabants getinte- groep magistraten die elkaar nu al jarenlang de bal toeschuift bij het Openbaar Ministerie. Als ik bij justitie in de ondernemingsraad zou zitten, zou ik er niet op vertrouwen en proberen om zo’n piepklein afluistermicrofoontje te verstoppen op de werkkamer van Van der Burg. Omdat het in het belang van de Nederlandse rechtsstaat is dat er in de top van het OM geen koffie verkeerd meer wordt geschonken.