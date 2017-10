Bij Jan Modaal vallen de hardste klappen

Het getuigt van slecht leiderschap dat de regering eerst aanspoort tot het zoveel mogelijk aflossen van de hypotheek om vervolgens een belasting te leggen op de overwaarde van het huis. Deze maatregel treft veel oudere mensen (60+) die hun hele leven hebben gewerkt, zuinig zijn geweest om de hypotheek af te lossen en in de groep zitten van Jan Modaal, waar al jaren de grootste klappen vallen. Zij komen straks als zij 67+ zijn en met pensioen gaan, voor hoge woonlasten te zitten. Dat wilden zij door af te lossen nou juist voorkomen.

De belastingtarieven en de wet-Hillen zijn landelijke heffingen die voor alle inwoners gelijk zijn. Echter, de WOZ-waarde wordt door de gemeente bepaald. Het huurwaardeforfait is een afgeleide van deze WOZ-waarde. Dit wil zeggen dat mijn huis in mijn gemeente een andere waarde heeft dan een vergelijkbaar huis in een andere gemeente. Dus ook het huurwaardeforfait verschilt.

Aangezien het intrekken van de wet-Hillen een landelijke maatregel is, moet dit niet kunnen en zou de WOZ-waarde van een pand in alle gemeenten gelijk moeten zijn. Ik hoop dat iemand hier iets mee kan doen of een landelijke discussie kan opstarten. Ik ben 62 jaar en moet werken tot 67 jaar en 3 maanden. Op dat heugelijke moment heb ik 50 jaar onafgebroken gewerkt. Door te werken en avondcursussen te volgen ben ik terechtgekomen in de groep van Jan Modaal. En door zuinig te leven en te sparen heb ik mijn hypotheek afgelost. Om als ik met pensioen ben meer financiële ruimte te krijgen.

Leven lang betalen

Echtparen die in dezelfde omstandigheden zitten en kinderen hebben die geboren zijn tussen ruwweg 1982 en 1987 hebben hun leven lang alleen maar betaald. Enkele voorbeelden:

Kinderen geboren in 1984 hebben in de leeftijd van 0-5 jaar maar 70 procent van de kinderbijslag gehad, in de leeftijd van 6-11 jaar 100 procent en van 12-17 jaar zouden zij 130 procent krijgen - inclusief de 30 procent die we in de eerste jaren hadden ingeleverd. Die 130 procent hebben we nooit meer gehad.

Ik heb drie kinderen. Zij moesten vanaf 16 jaar studiegeld betalen. Tot 18 jaar, daarna kregen zij een studietoelage. Toen de jongste 18 werd, werd de regeling afgeschaft. Met drie kinderen heb ik dus zes jaar schoolgeld betaald. Dat waren duizenden guldens. Ik heb voor mijn kinderen boekengeld moeten betalen, ieder jaar honderden guldens. Mijn jongste kind ging van school af en de boeken werden gratis.

Genoeg gestraft

Dus onze groep is al genoeg gestraft. Maar nu gaan we weer belast worden, omdat we geen hypotheek meer hebben. Het huurwaardeforfait is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Laat ik nu net in een gemeente wonen die niet de laagst WOZ-waarde hanteert en grote tekorten heeft op de begroting, waardoor ik dus meer belasting ga betalen.