Bij geringste kritiek dreigt royement in Helmonds volkstuinencomplex; voorzitter is blij dat ie van de ‘rotzakken’ af is

Grijs en sfeerloos, het gaat niet helemaal goed met de Heuvel­straat: ‘Het wordt tijd voor een andere aanblik’

TILBURG - Een winkelruimte aan de Heuvelstraat was goud waard, maar dat is niet meer zo. Er komen minder bezoekers en de leegstand valt op. ,,We moeten de Heuvelstraat heruitvinden”, zegt Stefan van Aarle. Deel 2 van een drieluik over Tilburgs bekendste winkelstraat.