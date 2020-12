Bij deze supermarkten kun je op nieuwjaarsdag boodschappen doen

Meer dan 40 procent van de supermarkten is komende vrijdag, op nieuwjaarsdag, geopend om zo eventuele drukte te spreiden in de strijd tegen het coronavirus. Dat komt neer op een ruime verdubbeling ten opzichte van nieuwjaarsdag vorig jaar, toen het ging om 19 procent van de supers. Dit meldt de website openingstijden.nl.

In 259 gemeenten is tenminste één supermarkt open op nieuwjaarsdag. In 96 gemeenten blijven de supermarkten gesloten, dit zijn de veelal kleinere gemeenten en gemeenten in de zogenoemde ‘biblebelt’. In Brabant blijven in 7 gemeenten de deuren van de supermarkten dicht.

Grote steden

In vrijwel alle grote gemeenten is meer dan de helft van de supermarkten geopend. In Eindhoven en Helmond is 68 procent van de supermarkten open, in Tilburg 71 procent en in Breda 70 procent. In Den Bosch zijn slechts 2 supermarkten (6 procent) open op nieuwjaarsdag.

In 83 gemeenten in Nederland gaat een aantal supers al voor 10.00 uur open, eerder dan gebruikelijk op nieuwjaarsdag. In 13 gemeenten zijn alle supermarkten op 1 januari open, waaronder Son en Breugel, Reusel-De Mierden en Sint-Anthonis. Op oudjaarsavond is slechts 10 procent van de supermarkten nog open na 19.00 uur.

Rond de kerstdagen waren er ook meer supermarkten geopend om zo drukte te spreiden vanwege corona. Ook waren veel winkels langer open dan normaal. Sommige supers waren zelfs 24 uur open, zoals deze Jumbo in Breda.

Hoeveel supermarkten zijn open op 1 januari?

Op bovenstaande kaart vind je per gemeente hoeveel supermarkten open zijn op 1 januari. De gegevens zijn afkomstig van Openingstijden.nl. De site scant wekelijks de websites van duizenden retailers en probeert zo een compleet mogelijk overzicht van openingsdagen en -tijden te verzamelen. Het kan voorkomen dat de situatie inmiddels is veranderd.

Waar kun je op nieuwjaarsdag in jouw woonplaats of gemeente terecht? Bekijk het in bovenstaande zoektool met gegevens van openingstijden.nl Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan voorkomen dat de situatie inmiddels is veranderd.