Bij Bach op schoot tijdens de Mattheüs Passie in Beuningen: ‘Marcel sprong er meteen bovenop’

Muziekdocent, violist en concertmeester Rob Meeusen kreeg het idee. Hij bespeelt zelf een viool die is gemaakt door de stiefzoon van een Stradivariusleerling. ,,Ik stond in het kerkje van Ellecom bij kasteel Middachten vanwege de begrafenis van mijn schoonvader. Toen dacht ik hoe fantastisch het zou zijn om daar de Mattheüs uit te voeren.”

Originele Mattheüs

De Helmonder Meeusen deelde zijn idee met collega-violiste Gaby van Hoof uit Beuningen en het balletje ging rollen. En nu staan er vier uitvoeringen van een ‘originele Mattheüs’ op het programma, onder andere op 18 maart in de Corneliuskerk in Beuningen. Uitgevoerd door het Bach Passie Consort in samenwerking met de Stichting Bach Koorwerken.

Van Hoof en Meeusen zijn in de Corneliuskerk geen onbekenden. Ze traden eerder op tijdens de reeks concerten die pastor Ruud Roefs er houdt.

‘Uit de hele wereld’

,,Dat doen we met een gezelschap van zangers en muzikanten die op oude instrumenten spelen”, zegt Van Hoof. ,,Die doen nu ook allemaal mee met de uitvoering van de Mattheüs Passie.”

Maar de benodigde groep zangers en musici voor dat project is een maatje groter. Ze komen uit heel Nederland. ,,Zelfs uit de hele wereld”, zegt Marcel Dohmen, die het dirigeerstokje voor de uitvoering hanteert.

Het aantal musici dat speelt op originele historische instrumenten is niet supergroot.

‘Bijzondere energie’

,,Toen we Marcel vroegen of hij mee wilde doen, sprong hij er meteen bovenop”, zegt Meeusen.

,,Dit geeft zo'n bijzondere energie”, weet Dohmen. ,,Dit is echt heel speciaal. Iedereen moet dit zien en horen. We hebben de topkwaliteit aan musici en en zangers.”

Van Hoof: ,,Het is de eerste keer ooit dat de Mattheüs Passie in Beuningen wordt uitgevoerd.”

Hoe hoorde Bach zijn eigen Mattheüs Passie in de Thomaskirche?

‘Het was een mirakel dat het jongenskoor in het zwaluwnest van de kerk een koraalmelodie zong.’ Die verklaring van een ooggetuige uit de tijd van Bach van een uitvoering van de Mattheüs Passie ontroerde dirigent Dohmen. Hij wil zo dicht mogelijk bij dat concert uit 1736 terechtkomen.

Dohmen deed onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in Bachs tijd. ,,Het bespelen van originele instrumenten uit de tijd van de componisten zelf groeit sterk”, zegt hij. ,,Het is een totaal andere beleving, niet te vergelijken met de modern gemaakte instrumenten.”

Monsterproject

Tijdens de concerten in Beuningen en op drie andere locaties is alles ‘zo Bach mogelijk’. Dat betekent twee volledige orkesten volledig uitgerust met barokinstrumenten, twee koren en een kinderkoor. Een monsterproject met een bezetting van tachtig mensen.

Volwassenen nemen bij de meeste Passieconcerten het kinderkoor voor hun rekening. ,,Maar die kinderen die een engelachtig geluid van boven lieten horen, een lied van onschuld, ja, dat willen we opnieuw laten klinken”, zegt concertmeester Meeusen. Hij is al een jaar bezig met zijn leerlingen van de Wilhelminaschool in Helmond om hun partij in te studeren.

Authentieke instrumenten: een openbaring

Voor Van Hoof was het een openbaring toen ze voor het eerst het Orkest van de Achttiende Eeuw hoorde spelen op authentieke instrumenten. ,,Ze speelden een stuk van Purcell. Ik viel van mijn stoel. Ik werd zo gegrepen en gepassioneerd. Ik kon alleen maar denken: ik wil een barokviool.”

Zo’n viool heeft geen stalen snaren, maar snaren van dierendarmen. De fluiten en andere blaasinstrumenten in het orkest zijn van hout. ,,We gebruiken instrumenten uit de tijd zelf of exact nagemaakte barokinstrumenten", zegt Van Hoof. ,,Alles klinkt een halve toon lager en minder schel en hard. Het is een totaal andere klank.”

Opnieuw op les

De musici hebben zendingsdrang. ,,Het muziekonderwijs is enorm uitgehold", weet Meeusen.

Dohmen: ,,Het is roofbouw. We willen met de Stichting Bach Koorwerken kwalitatief muziekonderwijs stimuleren.”

Ze willen het publiek de kracht van de Mattheüs laten voelen. De authentieke uitvoering is volgens Meeusen transparanter, minder massief. ,,Ik hoor voor het eerst een fluitpartij die normaal in de Mattheüs verloren gaat. Het is veel intiemer.”

Van Hoof: ,,Al bij de eerste noten emotioneert het mij, het is onverklaarbaar.”

Uitvoeringen: 15 maart Ellecom, 17 maart Gemert, 18 maart Beuningen, 19 maart Breugel. Kaartjes: bach-mattheus.nl. Deze geven ook toegang tot een lezing over de Mattheüs. Voor Beuningen is een arrangement verkrijgbaar met diner bij restaurant De Arend in Winssen.

