Biesbosch geen beschermd natuurgebied meer is 'vrijbrief voor wietkwekers’

De vogelwacht diende prompt een zienswijze bij de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Nu die het plan vast willen stellen, blijken ze de bezwaren van tafel geveegd te hebben. Over de belasting van recreanten op de natuur maken ze zich geen zorgen: ze verwachten hooguit een enkele wandelaar.



Op zich zal dat kloppen, erkent Haan: ,,Het is heel ontoegankelijk gebied, waar je niet zo maar even naar toe loopt.’’ Het probleem is volgens hem veeleer dat het straks niet meer mogelijk is mensen weg te sturen.



,,Een beheersplan?’’, schampert hij: ,,Dit is een vrijbrief voor wietkwekers en stropers. Die kunnen straks gewoon zeggen dat ze hier aan het recreëren zijn. Bewijs maar eens dat het niet zo is.’’