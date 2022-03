Biertje of koffie op Brabantse terrassen duurder door stijgende prijzen: ‘Schrik soms van wat je betaalt’

Eefje is ongenees­lijk ziek en neemt nu een LP op als laatste wens

Eefje heeft een zeldzame vorm van kanker die waarschijnlijk niet te genezen is. Ze is aan haar chemo begonnen. “Eigenlijk was het eerste wat we dachten: we moeten die LP gaan maken”, vertelt ze er zelf over. Ze doet dat samen met haar man, om iets moois achter te laten. “Maar het is wel confronterend, als je jezelf dat opeens hoort zingen.” De wens wordt mogelijk gemaakt door de stichting No Guts, No Glory.

