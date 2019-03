Bierexpert onderzoekt smaak Bavaria: ‘Het proeft als een soort friet’

Verrassing bij Partij voor de Dieren: Anne-Miep Vlasveld uit Tilburg gekozen met voorkeurs­stem­men

22 maart DEN BOSCH - Anne-Miep Vlasveld uit Tilburg heeft op basis van voorkeursstemmen een zetel in Provinciale Staten behaald. Dat kwam bij iedereen als een verrassing: bij haar eigen partij, maar ook bij burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, die de officiële uitslag bekend maakte. Hij zag de stunt van Vlasveld in eerste instantie over het hoofd.