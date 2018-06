Biënnale aan de Schelde, AntwerpPhoto tot en met 30 september

Volledig scherm Nick Cave door Anton Corbijn. Deze foto werd gebruikt als albumcover voor diens album 'The Boatman's Call' (1997). © Anton Corbijn

Anton Corbijn's '1-2-3-4'

Anton Corbijn (Strijen, 1955) verwierf zijn eerste roem als popfotograaf. Gestart in 1972 als freelancer voor popblad OOR, gingen zijn beelden, meestal in karakteristiek zwart-wit, niet lang daarna de wereld over. U2, Nick Cave, The Rolling Stones, REM, Kim Wilde, Arcade Fire, Depeche Mode of Nirvana heten: ze wilden allemaal graag met deze Nederlandse meester werken.

Corbijn breidde zijn werkzaamheden uit met het ontwerpen van platenhoezen, videoclips en het portretteren van kunstenaars uit andere disciplines. In 2015 selecteerde hij ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag een groot aantal foto's van popartiesten, acteurs en andere helden voor de tentoonstelling 1-2-3-4 in het Fotomuseum in Den Haag. Een update van deze bejubelde expositie zorgt op AntwerpPhoto voor de eerste Belgische kennismaking in ruim tien jaar met deze succesvolle fotograaf.

Opvallend aan zijn werk is dat hij de geportretteerden vaak weet te ontmaskeren en van een vaak minder gekende kant belicht. Andere bekende artiesten laat hij juist (letterlijk) een masker dragen, waardoor ze een nieuwe mythische uitstraling krijgen.

Volledig scherm Uit de reeks 'Island of the Colorblind'. © Sanne De Wilde

Vlaamse fotografie in 'Iconobelge'

Ruim baan voor talent van eigen bodem. Die van België wel te verstaan, of ze nu Vlaams-, Frans-, of anderstalig zijn. Curator Kaat Celis (1980, Antwerpen) koos dertig Belgische fotografen. Celis was eerder fotoredacteur bij dagbladen en het magazine Goedele.. Ze selecteerde op basis van de iconische waarde van het beeld. Met werk van Carl De Keyser, Bieke Depoorter, Filip Dujardin, Nick Hannes, Stephan Vanfleteren en Sanne de Wilde. Die laatste reisde voor haar veelgeprezen boek Island of the Colorblind of naar Pingelap, een koraaleilandje in de Stille Oceaan.

Speciale aandacht verdient ook Jacques Sonck (1949, Gent) die van mensen 'met een hoek af' houdt. Hij vraagt voorbijgangers altijd netjes of hij een portret mag maken. Hij selecteert ze niet naar geijkte schoonheidsidealen. Ze trekken zijn aandacht door hun houding, gezichtsuitdrukking, kleding of lichamelijke eigenschappen. Niet-alledaagsheid in fascinerend zwart-wit.

Bijzonder is ook het werk van de Belgisch-Zweedse beeldend kunstenaar Bjorn Tagemöse. Hij scoorde in 2016 een filmhit met het donkere sprookje Gutterdämmerung. Een stille film ontsproten aan het fotografische brein van Tagemöse. Vol rocksterren als Iggy Pop, Grace Jones, Joshua Homme, Slash en Lemmy.

Volledig scherm Michael Wolf richt zijn camera op hoogbouw in zijn thuisstad Hongkong en maakt er abstractie figuren van. © Michael Wolf,

De stedelijke hel van Michael Wolf

Fotograaf Michael Wolf (München, 1954) verhuisde in 1994 naar Hongkong. Hij heeft een fascinatie voor megasteden en zijn nieuwe woonplaats, een drukke metropool met ruim zeven miljoen inwoners, blijkt een enorme bron van inspiratie.

De meermaals met de World Press Photo Award bekroonde Wolf was lange tijd vaste fotograaf voor Stern Magazine, maar werkt sinds begin deze eeuw volledig onafhankelijk en bundelt zijn projecten in exposities en boeken.

In de reeks genaamd Architecture of Density desoriënteert hij de kijker door de hoogbouw van zijn miljoenenstad te fotograferen zonder lucht of horizon. Gebouwen lijken als abstracte structuren eindeloos door te lopen. In de recente fotoreeks Tokyo Compression richt Wolf zijn camera passagiers in bomvolle metrowagons in Tokyo. Pendelaars lijken gevangen te zitten en worden geplet tegen elkaar en de ramen. Een stedelijke hel.

Volledig scherm Narciso Contreras bracht mensenhandel in Libië aan het licht en won daarmee de Prix Carmignac. © Narciso Contreras

Prix Carmignac

De Prix Carmignac is een prijs voor fotojournalisten die zich onderscheiden met een onderzoekreportage op plaatsen waar mensenrechten fundamenteel onder druk staan. Die wordt sinds 2009 uitgereikt door de Fondation Carmignac. De daaraan verbonden publiciteit zorgt er vaak voor dat onderbelichte humanitaire crisissen aan het licht komen.

Voor het eerst wordt er in de Benelux een tentoonstelling ingericht met het werk van twee eerdere winnaars van de prijs. Narciso Contreras (1975, Mexico-Stad) won in 2016 met de reeks Libya: A Human Marketplace. Hij bracht met zijn beelden de mensenhandel in Libië aan het licht en gaf moderne slavernij een onmenselijk gezicht. Het werk van Narciso Contreras is te bezichtigen van 24 juni t/m 2 september.

Van 5 september t/m 30 september is het de beurt aan Lizzie Sadin (1957). De Française won de vorig jaar met The Trap, een reportage over vrouwenhandel in Nepal. De mensen hadden daar sinds 2015 al te kampen met de vreselijke gevolgen van een aardbeving. De levensomstandigheden zijn sindsdien zo slecht dat de criminaliteit er een vlucht nam. Dat zorgde ook voor een stijging in geweld tegen vrouwen en gedwongen prostitutie. Sadin heeft in haar reportage ook oog voor de culturele oorzaken van deze vorm van slavernij.

Agenda in de openingsweek

24 juni (20.00 uur) Corbijn biedt een blik achter de schermen.

25 juni (10.00 uur) Workshop fotograaf en ondernemer, door Evelien Kunst.

26 juni (10.00 uur) Zes verschillende blikken op fotografie en beeldcultuur.

26 juni (20.00 uur) Debat met vijf experts: hoe financier ik mijn fotoproject?

27 + 28 juni (10.00 uur) Laat experts je portfolio beoordelen tijdens de 'Reviewing Days'.

27 juni (20.00 uur) 'Photo Talk' door Lars Boering, World Press Photo Foundation.

Antwerp Photo 2018 van 24 juni toto en met 30 september

(van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur)

in Het Loodswezen, Tavenierkaai 3, Antwerpen