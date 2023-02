Bidtocht op 30 april in plaats van op Moederdag

De bidtocht volgt de gebruikelijke route. Rond 20.15 uur wordt de stoet terugverwacht in de kathedraal. Traditiegetrouw wordt in de bidtocht het beeld van Maria, de Zoete Moeder, meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Naast de bisschop van ‘s-Hertogenbosch en de plebaan van de Sint-Jan lopen in de bidtocht priesters, diakens, kanunniken en acolieten mee.

De Mariaomgang in Den Bosch kent een lange geschiedenis. Een legende uit de Middeleeuwen vertelt dat Maria, gedurende de dagen van de pest, de stad in de 14e eeuw in een stormachtige nacht doorkruiste. De volgende morgen was iedereen genezen in de straten die Maria had bewandeld. Volgens de legende stond het beeld van de Zoete Moeder daarna zoals altijd weer op haar plaats, maar de voeten en de zoom van haar kleed waren met slijk en straatvuil bedekt en getuigden daarmee van haar nachtelijke tocht.