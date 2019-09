BHIC opent digitale eregalerij gesneuvelde Brabantse militairen en verzetsstrijders

Tijdens de provinciale dodenherdenking op 14 september 2016 kondigde BHIC-directeur René Bastiaanse aan dat het BHIC samen met de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden het initiatief zou nemen om een Eregalerij voor Brabantse gesneuvelden samen te stellen. Het streven was deze tijdens 75 jaar Brabant in vrijheid te lanceren. De eregalerij is nu te zien via brabantsegesneuvelden.nl.